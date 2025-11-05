Latina Scalo sempre più vicino il nuovo asse viario tra via delle Industrie e largo Platone
Sempre più vicino il nuovo asse viario collegherà via delle Industrie, via dell’Alloro e largo Platone, un intervento particolarmente atteso dai cittadini di Latina Scalo e che dovrebbe terminare entro la fine del mese.A dare aggiornamenti l’assessora all’Urbanistica, Annalisa Muzio. I lavori. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
