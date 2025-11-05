L' Atalanta crea poco e non sfonda | è 0-0 a Marsiglia ora si fa dura in Youth League

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pareggio che non migliora la classifica dei ragazzi di Bosi, che con 4 punti in 4 gare rischiano di non andare nemmeno ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l atalanta crea poco e non sfonda 232 0 0 a marsiglia ora si fa dura in youth league

© Gazzetta.it - L'Atalanta crea poco e non sfonda: è 0-0 a Marsiglia, ora si fa dura in Youth League

Altre letture consigliate

atalanta crea poco sfondaPareggio che non migliora la classifica dei ragazzi di Bosi, che con 4 punti in 4 gare rischiano di non andare nemmeno ai playoff - Pareggio che non migliora la classifica dei ragazzi di Bosi, che con 4 punti in 4 gare rischiano di non andare nemmeno ai playoff ... Come scrive msn.com

atalanta crea poco sfondaCostacurta: “L’Atalanta crea tanto ma segna poco. Serve un centravanti che si prenda la squadra sulle spalle” - «Quest’anno ci sono tre o quattro grandi squadre in Serie A a cui manca il centravanti, il numero 9 capace di fare davvero la differenza. calcioatalanta.it scrive

atalanta crea poco sfondaAtalanta-Slavia Praga 0-0, pagelle e tabellino: Krstovic spreca, De Ketelaere è ispirato, Lookman in crescita, Markovic insuperabile - Nonostante il forcing i nerazzurri non riescono a trovare il goal: tante le occasione sprecate dall’Atalanta che non va oltre lo 0- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Crea Poco Sfonda