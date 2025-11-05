L' Atalanta crea poco e non sfonda | è 0-0 a Marsiglia ora si fa dura in Youth League
Pareggio che non migliora la classifica dei ragazzi di Bosi, che con 4 punti in 4 gare rischiano di non andare nemmeno ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pagelle Primavera 1, Atalanta-Milan 0-0: Pandolfi crea, Lontani spreca. Ossola, peccato #milan #SempreMilan #MilanPrimavera https://pianetamilan.it/giovanili/news-milan-primavera/pagelle-primavera-1-atalanta-milan-0-0-pandolfi-crea-lontani-spreca-19-10 - X Vai su X
Gasperini: «Chi pensa al doping, offende me e l’Atalanta. Il Var mi allontana dal calcio» Intervista al Corriere dello Sport: «Regole che resistono da centocinquant’anni e forse più andrebbero assolutamente difese e tutelate. Oggi si crea solo confusione» https: - facebook.com Vai su Facebook
Pareggio che non migliora la classifica dei ragazzi di Bosi, che con 4 punti in 4 gare rischiano di non andare nemmeno ai playoff
Costacurta: “L’Atalanta crea tanto ma segna poco. Serve un centravanti che si prenda la squadra sulle spalle” - «Quest’anno ci sono tre o quattro grandi squadre in Serie A a cui manca il centravanti, il numero 9 capace di fare davvero la differenza. calcioatalanta.it scrive
Atalanta-Slavia Praga 0-0, pagelle e tabellino: Krstovic spreca, De Ketelaere è ispirato, Lookman in crescita, Markovic insuperabile - Nonostante il forcing i nerazzurri non riescono a trovare il goal: tante le occasione sprecate dall’Atalanta che non va oltre lo 0- Scrive msn.com