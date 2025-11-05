L' assicurazione online il dato errato la richiesta di pagamento extra | scatta la truffa

Ancora un tentativo di raggiro online. Il 31 ottobre i carabinieri di Comacchio, al termine di una accurata indagine, hanno denunciato alla Procura estense una 29enne per il reato di truffa ai danni di un uomo che aveva stipulato (via internet) una polizza assicurativa per la propria autovettura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

