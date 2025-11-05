L' assicurazione online il dato errato la richiesta di pagamento extra | scatta la truffa
Ancora un tentativo di raggiro online. Il 31 ottobre i carabinieri di Comacchio, al termine di una accurata indagine, hanno denunciato alla Procura estense una 29enne per il reato di truffa ai danni di un uomo che aveva stipulato (via internet) una polizza assicurativa per la propria autovettura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lecce, stipula un’assicurazione auto online ma è una truffa: indagini della Polizia Postale, conti bloccati e raccomandazioni ai cittadini Lecce, truffa dell’assicurazione online: un automobilista scopre di avere un falso certificato RC auto. La Polizia Postale id - facebook.com Vai su Facebook
Assicurazione auto online Verti: ultimi giorni per riscattare fino al 36% di sconto - Tra le assicurazioni auto online più convenienti e affidabili del momento figura Verti, compagnia assicurativa digitale appartenente al colosso spagnolo MAPFRE. msn.com scrive