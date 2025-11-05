L' assessore Piemontese al fianco dei farmacisti dipendenti | Meritano un contratto migliore
“Esprimo solidarietà e vicinanza ai farmacisti dipendenti che hanno proclamato lo sciopero per rivendicare un contratto più giusto: sono professionisti che rappresentano un presidio essenziale del nostro sistema sanitario”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
La sanità piemontese agli occhi del cittadino: confronto al Castello di Costigliole d’Asti con l’assessore Federico Riboldi - facebook.com Vai su Facebook
Specializzazioni. Saitta (Piemonte) rilancia la proposta: “Per gli specializzandi contratti a tempo determinato nei Ssr” - L'assessore piemontese chiede un incontro tra tutti gli assessori alla Sanità e i rappresentanti dei ministeri della Salute e dell’Università. Come scrive quotidianosanita.it
Tavolo ex Ilva, Regione Piemonte al fianco dei lavoratori - "La Regione Piemonte ribadisce che continuerà a lavorare con il governo, con l'obiettivo comune di trovare una soluzione che salvaguardi i lavoratori e il sistema produttivo piemontese. Segnala msn.com