All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è un’erba millenaria che sta riscrivendo il linguaggio del benessere contemporaneo. Si chiama ashwagandha, nome botanico Withania somnifera, e da qualche anno è diventata un simbolo di equilibrio, energia e calma naturale. Nata nella medicina ayurvedica indiana, dove è usata da oltre tremila anni, oggi si trova nelle dispense delle celeb di Hollywood e nei cocktail funzionali dei wellness bar di Los Angeles e Londra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'ashwagandha è l’erba millenaria che conquista il wellness contemporaneo