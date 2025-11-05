Lasciò morire la figlia di stenti niente ergastolo in appello per Alessia Pifferi | 24 anni di carcere

Cancellato l’ergastolo in appello per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti la figlioletta di 18 mesi. La Corte d’assise d’appello di Milano ha riformulato la sentenza, riconoscendo le attenuanti alla donna e condannandola a 24 anni di carcere. Per conoscere bene la decisione dei giudici bisognerà attendere le motivazioni. I fatti. Alessia Pifferi è accusata dell’omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti nella sua culletta. Un abbandono, dal 14 al 20 luglio del 2022, per il quale le sono contestate le aggravanti dei motivi futili e il legame parentale con la vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

