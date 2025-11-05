Lasciò morire la figlia di stenti cancellato l’ergastolo per Alessia Pifferi L’esperta | Ha pensato solo ai propri bisogni

Come previsto, è arrivata oggi la nuova sentenza per Alessia Pifferi. Ma la Corte d’appello ha in parte riformulato quanto stabilito in primo grado. Tutti i dettagli. I giudici hanno deciso: ergastolo cancellato per Alessia Pifferi. Ovvero per la donna che, nel luglio 2022, lasciò morire di stenti la figlia Diana di appena 18 mesi. A stabilirlo è stata la Corte d’appello di Milano che ha accolto in parte le richieste della difesa condannando Pifferi a 24 anni di reclusione. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Lasciò morire la figlia di stenti, cancellato l’ergastolo per Alessia Pifferi. L’esperta: “Ha pensato solo ai propri bisogni”

