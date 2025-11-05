Lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi tolto l' ergastolo ad Alessia Pifferi

AGI - Cancellato l'ergastolo inflitto in primo grado, la Corte di assise di appello di Milano ha condannato a 24 anni di reclusione Alessia Pifferi, la donna accusata dell'omicidio volontario della figlia Diana abbandonata e lasciata morire di stenti nel luglio 2022. In mattinata, la procura generale di Milano ha chiesto di confermare il carcere a vita, in quanto "pena congrua". L'avvocato generale Lucilla Tontodonati nella sua requisitoria ha ribadito la piena capacità di intendere e volere dell'imputata. Dal giorno dopo in cui la madre ha lasciato la piccola di 18 mesi "si rappresenta con conseguenze certe o comunque altamente probabili che sua figlia possa avere lesioni gravi in quello stato o la morte". 🔗 Leggi su Agi.it

