Lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi | ridotta a 24 anni la condanna ad Alessia Pifferi

IL PROCESSO. La Corte d’Assise di Milano ha ridotto a 24 anni la condanna per la donna accusata di aver lasciato a casa da sola la figlia di 18 mesi e averla fatta morire di stenti. In primo grado la donna era stata condannata all’ergastolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

