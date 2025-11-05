L’artista Rebor organizza il funerale del suo alter ego | Oggi tutto sembra eterno replicabile immortalizzato La fine è la lezione più alta | senza accettarla non possiamo evolvere
Tra arte, impermanenza e rituale, il funerale di Mr Pink – alter ego dell’artista Rebor - è diventato una lezione sulla fine. «Ragionare su questo ci aiuta ad affrontare meglio lutti, addii e transizioni nella vita quotidiana», commenta l’esperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si è aperta ieri sera, nella Chiesa di Nostra Signora della Assunta di Ovada, la IXª edizione del Rebora Festival. Un repertorio esclusivamente Verdiano, interpretato con maestria dal Coro dell'Opera di Parma, ha inaugurato la rassegna 2025. La splendida - facebook.com Vai su Facebook