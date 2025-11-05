L’artista Rebor organizza il funerale del suo alter ego | Oggi tutto sembra eterno replicabile immortalizzato La fine è la lezione più alta | senza accettarla non possiamo evolvere

Vanityfair.it | 5 nov 2025

Tra arte, impermanenza e rituale, il funerale di Mr Pink – alter ego dell’artista Rebor - è diventato una lezione sulla fine. «Ragionare su questo ci aiuta ad affrontare meglio lutti, addii e transizioni nella vita quotidiana», commenta l’esperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L'artista Rebor organizza il funerale del suo alter ego: «Oggi tutto sembra eterno, replicabile, immortalizzato. La fine è la lezione più alta: senza accettarla, non possiamo evolvere»

