L’artista Maccio Capatonda ospite speciale della 25ª edizione

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maccio Capatonda, attore, comico e regista tra i volti più amati dell’umorismo italiano, sarà ospite speciale di Forum Retail 2025, l’appuntamento di riferimento per la community del retail italiano e internazionale.Il 13 novembre, Capatonda prenderà parte alla sessione “DAL LOL AL ROI. 🔗 Leggi su Today.it

