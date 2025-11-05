L’arresto di Almasri in Libia | fermato a Tripoli il boia dei migranti

Il governo libico ha ufficialmente confermato l’arresto di Njeem Osama Almasri Habis, il famigerato “boia dei migranti” il cui passaggio dall’Europa, e soprattutto dall’Italia, e il cui mancato fermo nella Penisola suscitarono molto clamore nel gennaio scorso. La procura generale di Tripoli ha spiccato il mandato d’arresto per tortura, omicidio e abusi sui migranti commessi dal 2015 al 2024 giustificandosi – ed è la grande novità – con il richiamo alla Corte Penale Internazionale, che indaga su Almasri e lo ha ufficialmente ricercato. La mossa avviene nel pieno del tentativo del premier libico Abdul Hamid Dbeibah di espandere il raggio del suo controllo politico oltre la posizione di “sindaco di Tripoli” nel quadro di un Paese diviso con la Cirenaica guidata dal generale Khalifa Haftar e di un dialogo tra le autorità tripoline e la comunità internazionale, sostenuto dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) nel quadro di un dialogo volto a rafforzare le istituzioni del Paese nordafricano e cercare di presentare la Libia come credibile. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’arresto di Almasri in Libia: fermato a Tripoli il boia dei migranti

