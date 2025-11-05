L’aretino Roberto Paglicci vince Campionato Italiano e Coppa Italia di karate

Arezzo, 5 novembre 2025 – Due trionfi nazionali in pochi giorni per Roberto Paglicci dell’ Arezzo Karate 1979 che ha vinto, in rapida successione, il Campionato Italiano e la Coppa Italia. L’atleta aretino è sceso sul tatami nei -75kg della categoria Master C di Kumite - Combattimento ed è riuscito nell’impresa di centrare uno storico trionfo in entrambe le manifestazioni tricolori, chiudendo nel migliore dei modi un 2025 che aveva trovato il proprio apice nel successo iridato ottenuto in primavera ai Mondiali di Taipei. Questi risultati, tra l’altro, testimoniano lo stato di forma e la costanza di rendimento di Paglicci in vista della prossima partecipazione da venerdì 6 a domenica 15 febbraio agli Open Masters Games di Abu Dhabi a cui saranno presenti karateki di nazioni di ogni continente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

