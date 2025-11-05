Un finale di stagione straordinario per Roberto Paglicci dell’Arezzo Karate 1979, protagonista di una storica doppietta tricolore. L’atleta aretino ha infatti conquistato, a pochi giorni di distanza, sia il Campionato Italiano sia la Coppa Italia nella categoria Master C Kumite -75kg, confermando un eccellente stato di forma e una continuità di rendimento che lo collocano ai vertici del karate nazionale. Il successo in campionato è arrivato a Urbino, nel contesto dei Campionati Italiani per Rappresentative Regionali che hanno riunito oltre cinquecento atleti provenienti da tutta Italia. Paglicci, classe 1969, ha difeso i colori della Toscana con un percorso impeccabile culminato nella vittoria in finale contro il lombardo Valerio Bianchi, che gli ha permesso di mettere in bacheca il suo sesto titolo nazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’aretino Roberto Paglicci trionfa: Campione d’Italia e vincitore della Coppa Italia di karate