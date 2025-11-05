L' Archivio di Stato di Avellino ricorda Armando Montefusco
Lunedì 10 novembre prossimo, alle ore 16:30, si presenterà presso l’Archivio di Stato di Avellino il sesto volume della serie Contributi per la storia di Avellino e dell’Irpinia.In tale occasione verranno ricordate la figura e l’opera del compianto autore, Armando Montefusco.L’evento sarà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
