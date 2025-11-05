L' appello di Papa Leone XIV | Non dimentichiamo il Myanmar

"Penso in particolare al Myanmar ed esorto la Comunità Internazionale a non dimenticare la popolazione birmana e a fornire la necessaria assistenza umanitaria". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Prevost ha fatto il giro della piazza a bordo della Papamobile e si è fermato a salutare i fedeli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'appello di Papa Leone XIV: "Non dimentichiamo il Myanmar"

Leone XIV da Castel Gandolfo: un appello al dialogo, alla giustizia e alla responsabilità per Venezuela, Palestina, migranti, abusi e sicurezza sul lavoro (S.C.) - Al rientro da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha risposto alle domande dei giornalisti affrontando alcune delle crisi più delicate che attraversano il panorama internazionale. Scrive farodiroma.it

Il Papa impegnato sul fronte diplomatico: "Cercare il dialogo" - Papa Leone XIV è sempre più preoccupato per le situazioni di crisi e conflitto in Venezuela e ... Riporta stream24.ilsole24ore.com