L' appello di Papa Leone XIV | Non dimentichiamo il Myanmar

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Penso in particolare al Myanmar ed esorto la Comunità Internazionale a non dimenticare la popolazione birmana e a fornire la necessaria assistenza umanitaria". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Prevost ha fatto il giro della piazza a bordo della Papamobile e si è fermato a salutare i fedeli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

