L’app ufficiale Nintendo Store per Android è disponibile sul Google Play Store

L'app Nintendo Store nella sua variante "Global" fa il debutto Android e iOS: scopriamo le sue potenzialità e come scaricarla.

Capcom ha annunciato due prodotti esclusivi per Nintendo Switch 2 dedicati a Resident Evil Requiem: il Resident Evil Requiem Switch 2 Pro Controller ed il primo amiibo ufficiale della serie, dedicato a Grace Ashcroft. (Trovate il link della notizia nel primo co - facebook.com Vai su Facebook

Nintendo Store sbarca su Android e iOS: disponibile l'app ufficiale - Dopo anni di attesa, Nintendo ha finalmente rilasciato questa mattina la sua nuova applicazione ufficiale, Nintendo Store, disponibile da ora sui rispettivi store iOS e Android. Si legge su hdblog.it

Nintendo Store: l’app ufficiale arriva su mobile con giochi, offerte e cronologia di gioco - Nintendo lancia l’app ufficiale Nintendo Store per Android e iOS: accesso rapido a giochi, accessori e offerte, con cronologia di gioco. Lo riporta vgmag.it

Nintendo lancia l'app ufficiale per lo Store su iOS e Android - Cinque anni dopo il debutto esclusivo in Giappone, l’app “Nintendo Store” arriva su iPhone, iPad e Android anche in Europa e negli Stati Uniti. Secondo msn.com