L' anziana raggirata e la fuga in auto chi sono i due baby truffatori di Vasanello

Sono stati portati nel centro di prima accoglienza di Roma i due 16enni che, dopo aver raggirato un'anziana a Vasanello, sono fuggiti a bordo di un'auto dando vita a un inseguimento sull'Autostrada del sole. Lì sono stati fermati dalla polizia stradale di Frosinone che, come disposto dal. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Suo figlio è stato arrestato per rapina». Anziana raggirata a Torrette consegna oro e gioielli per 15mila euro: finti carab... - X Vai su X

Truffa a Termoli, anziana raggirata da finto ispettore consegna tutti i gioielli Leggi tutto: - facebook.com Vai su Facebook

Truffano un'anziana e speronano l’auto dei carabinieri: arrestate tre persone - In carcere un 26enne che tra l'altro guidava senza mai aver conseguito la patente, e domiciliari per le due donne di 38 e 52 anni. Lo riporta msn.com

«Suo figlio è stato arrestato per rapina». Anziana raggirata a Torrette consegna oro e gioielli per 15mila euro: finti carabinieri bloccati dai veri militari - Nella serata di lunedì i Carabinieri della Compagnia di Ancona e personale del Comando della Polizia Locale ... msn.com scrive

Maxi truffa da 90mila euro, anziana raggirata in casa: bloccato durante la fuga - Ascoli, 4 ottobre 2025 – L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile di Ascoli ha permesso di sventare una grave truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo. ilrestodelcarlino.it scrive