L’antimafia non esiste? Il caso Calabria e il silenzio della politica Millennium Live con Chirico Sergi e Portanova

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’antimafia non esiste? Il caso Calabria e il silenzio della politica. Alle 12 di giovedì 6 novembre torna Millennium Live con Danilo Chirico (Fondatore di Dasud), Anna Sergi (Università di Bologna) e Mario Portanova ( MillenniuM ). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'antimafia non esiste? Il caso Calabria e il silenzio della politica. Millennium Live con Chirico, Sergi e Portanova

