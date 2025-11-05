L’antimafia non esiste? Il caso Calabria e il silenzio della politica Millennium Live con Chirico Sergi e Portanova
L’antimafia non esiste? Il caso Calabria e il silenzio della politica. Alle 12 di giovedì 6 novembre torna Millennium Live con Danilo Chirico (Fondatore di Dasud), Anna Sergi (Università di Bologna) e Mario Portanova ( MillenniuM ). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
SERIE C | Foggia, lo "Zaccheria" diventa un “Tribunale”: Antimafia e Procura allo stadio e analisi sull’affiancamento giudiziario del club #foggia #sport - facebook.com Vai su Facebook