L’anticipo di serie A Varese tutto cuore Ma Bologna ruggisce Quinto stop di fila
Quinto ko in fila in LBA per Varese, ma con la Virtus le “vibes“ sono ben altre. Ora Kastritis può dirlo, giocando così si può uscire dalla crisi. Poca organizzazione offensiva, ma tanto cuore. Per risvegliare la squadra biancorossa, anche in difesa, ci vuole una grande serata. Cosa ci può essere di meglio dei campioni d’Italia? Niente per i biancorossi: 23 punti nel primo quarto, sotto ad inizio ripresa solo a causa delle tante palle perse (23 alla sirena). La Virtus fattura molto dalla lunetta, ma d’altronde con Smailagic, Diouf, Akele e Alston ha ben altra potenza sotto il ferro, e non casualmente prende il comando delle operazioni segnando solo due triple in venti minuti di gioco (ma 35 nel finale di gara). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'anticipo di serie A. Varese tutto cuore. Ma Bologna ruggisce. Quinto stop di fila
