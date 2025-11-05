Lanni per il tribunale di sorveglianza non era più ‘socialmente pericoloso’ i pm vogliono capire perché

La storia che si ripete. Davanti al magistrato, Vincenzo Lanni ha ribadito molti dei pensieri messi a verbale nell’agosto 2015, quando accoltellò Antonio Castelletti e Luigi Novelli, i due anziani scelti a caso a Villa di Serio e Alzano Lombardo. “Ce l’avevo con chi mi ha licenziato dieci anni fa”. “E con gli operatori della comunità che mi hanno cacciato”, ha aggiunto riferendosi all’allontanamento di pochi giorni fa, dopo alcuni suoi atteggiamenti “poco idonei”. Quel licenziamento mai superato e l’improvvisa separazione dalla comunità sembrano aver riacceso la “rabbia” e il “risentimento” che lunedì mattina sono esplosi in piazza Gae Aulenti a Milano, nel tentato omicidio di Anna Laura Valsecchi, 43enne dipendente di Finlombarda viva per miracolo dopo essere stata pugnalata alla schiena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

