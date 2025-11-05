Lanni per il tribunale di sorveglianza non era più ‘socialmente pericoloso’ i pm vogliono capire perché

La storia che si ripete. Davanti al magistrato, Vincenzo Lanni ha ribadito molti dei pensieri messi a verbale nell’agosto 2015, quando accoltellò Antonio Castelletti e Luigi Novelli, i due anziani scelti a caso a Villa di Serio e Alzano Lombardo. “Ce l’avevo con chi mi ha licenziato dieci anni fa”. “E con gli operatori della comunità che mi hanno cacciato”, ha aggiunto riferendosi all’allontanamento di pochi giorni fa, dopo alcuni suoi atteggiamenti “poco idonei”. Quel licenziamento mai superato e l’improvvisa separazione dalla comunità sembrano aver riacceso la “rabbia” e il “risentimento” che lunedì mattina sono esplosi in piazza Gae Aulenti a Milano, nel tentato omicidio di Anna Laura Valsecchi, 43enne dipendente di Finlombarda viva per miracolo dopo essere stata pugnalata alla schiena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

lanni tribunale sorveglianza eraVincenzo Lanni per il tribunale di sorveglianza non era più "socialmente pericoloso" dal 2024 - La procura sta ricostruendo il percorso giudiziario del 59enne che lunedì mattina ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti: nel 2024 il tribunale di sorveglianza lo aveva dichiarato "non più so ... Come scrive milanotoday.it

Vincenzo Lanni per i giudici non era più "socialmente pericoloso" dal 2024 - La procura sta ricostruendo il percorso giudiziario del 59enne che lunedì mattina ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti a Milano ... Lo riporta today.it

lanni tribunale sorveglianza eraDonna accoltellata, Vincenzo Lanni confessa: «L'ho fatto. Spero che la donna stia bene». Quei 31 minuti di follia - Vincenzo Lanni, l'uomo accusato del tentato omicidio della donna di 43 anni accoltellata lunedì in piazza Gae Aulenti a Milano, parlando ai carabinieri che in serata lo ... Riporta leggo.it

