L’anima del tempo tra gli alberi | Villa Gallarati Scotti e il suo giardino incantato

La Villa Gallarati Scotti di Fontaniva, già Ca’ Orsato e Villa Cittadella Vigodarzere, risale almeno ai primi anni del XVI secolo. Elegante nelle sue geometrie neoclassiche, si ritiene sia appartenuta in origine alla famiglia dei Da Fontaniva, e che solo poi sia passata agli Orsato, per via. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ieri, oggi, sempre. Il tempo cambia le cose, ma l'anima di Piazza Alberica resta la stessa. Qual è il tuo ricordo più bello legato a questo luogo? #CarraraIeri #PiazzaAlberica #VisitaCarrara #Carrara - facebook.com Vai su Facebook

"L’anima del tempo tra gli alberi: Villa Gallarati Scotti e il suo giardino incantato" - La Villa Gallarati Scotti di Fontaniva, già Ca’ Orsato e Villa Cittadella Vigodarzere, risale almeno ai primi anni del XVI secolo. Segnala padovaoggi.it

Maltempo e alberi a rischio crollo: in un anno cento piante tagliate. E il Comune organizza il piano sicurezza - Si accendono le motoseghe nel parco di villa Margherita, una delle aree verdi simbolo della città. Lo riporta ilgazzettino.it

Motoseghe in azione a Villa Borghese, 22 alberi da abbattere: "Sono secchi, saranno sostituiti" - Nel dettaglio, sono stati abbattuti: 5 robinie, 10 lecci, un platano, due Prunus pissardi, due olmi, un ippocastano, un bagolaro. Scrive romatoday.it