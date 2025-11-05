Lando Norris ha disattivato un'informazione fondamentale sul suo volante | preferisce non sapere

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal GP di Monaco di quest'anno, Lando Norris ha chiesto alla McLaren che sul display del suo volante non gli venga più mostrata un'informazione ritenuta fondamentale da tutti gli altri piloti di Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

lando norris ha disattivatoLando Norris ha disattivato un’informazione fondamentale sul suo volante: preferisce non sapere - Dal GP di Monaco di quest'anno, Lando Norris ha chiesto alla McLaren che sul display del suo volante non gli venga più mostrata un'informazione ritenuta ... Secondo fanpage.it

Lando Norris, il “negazionista” - Negare questa evidenza, come fa Norris, non aiuta la credibilità della McLaren. Segnala msn.com

Nico Rosberg critica Lando Norris e tira in ballo Hamilton: “A Lewis non sarebbe successo” - Quello Piloti è un'affare che riguarda solo Piastri e Norris, che hanno vinto dieci dei ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lando Norris Ha Disattivato