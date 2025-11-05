Lando Norris ha disattivato un'informazione fondamentale sul suo volante | preferisce non sapere

Dal GP di Monaco di quest'anno, Lando Norris ha chiesto alla McLaren che sul display del suo volante non gli venga più mostrata un'informazione ritenuta fondamentale da tutti gli altri piloti di Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Formula 1 si prepara ad affrontare una nuova era nel 2026 e la McLaren vuole lavorare sulla sfida sul giro secco di Lando Norris. - facebook.com Vai su Facebook

Lando Norris e Fabio Quartararo hanno scelto dei travestimenti particolari per il periodo di Halloween. #motogp #f1 #fabioquartararo #landonorris #corsedimoto - X Vai su X

Lando Norris, il “negazionista” - Negare questa evidenza, come fa Norris, non aiuta la credibilità della McLaren. Segnala msn.com

Nico Rosberg critica Lando Norris e tira in ballo Hamilton: “A Lewis non sarebbe successo” - Quello Piloti è un'affare che riguarda solo Piastri e Norris, che hanno vinto dieci dei ... Come scrive fanpage.it