Roma, 5 novembre 2025 - A una settimana dall'annuncio di Donald Trump della ripresa dei test nucleari, gli Statin Uniti hanno effettuato un lancio del terribile missile balistico intercontinentale (ICBM) Minuteman III. Test senza la testata nucleare. Il Global Strike Command dell'Aeronautica Militare statunitense ha lanciato il micidiale missile balistico, fortunatamente senza la testata nucleare, in un test per confermare le sue doti di velocità e autonomia. Dopo 6.700 km lo schianto nelle isole Marshall. Il Minuteman III ha volato per circa 6.700 chilometri durante il lancio di prova andandosi a schiantare nell'area delle Isole Marshall, hanno fatto sapere dalla base Vandenberg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lancio del missile balistico Minuteman III. Fa paura anche senza la testata nucleare. Avvisato il Cremlino