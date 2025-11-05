Lancio del missile balistico Minuteman III Fa paura anche senza la testata nucleare Avvisato il Cremlino
Roma, 5 novembre 2025 - A una settimana dall'annuncio di Donald Trump della ripresa dei test nucleari, gli Statin Uniti hanno effettuato un lancio del terribile missile balistico intercontinentale (ICBM) Minuteman III. Test senza la testata nucleare. Il Global Strike Command dell'Aeronautica Militare statunitense ha lanciato il micidiale missile balistico, fortunatamente senza la testata nucleare, in un test per confermare le sue doti di velocità e autonomia. Dopo 6.700 km lo schianto nelle isole Marshall. Il Minuteman III ha volato per circa 6.700 chilometri durante il lancio di prova andandosi a schiantare nell'area delle Isole Marshall, hanno fatto sapere dalla base Vandenberg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Gli #USA ‘sganciano’ il #missile balistico intercontinentale #MinutemanIII: il test di lancio | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Gli #USA ‘sganciano’ il #missile balistico intercontinentale #MinutemanIII: il test di lancio | VIDEO - X Vai su X
Lancio del missile balistico Minuteman III. Fa paura anche senza la testata nucleare. Avvisato il Cremlino - Gli Stati Uniti hanno testato le prestazioni del loro missile intercontinentale di punta, ma senza la testata nucleare. Lo riporta quotidiano.net
Gli Usa lanciano il "Minuteman III", missile nucleare intercontinentale: il test di Trump - La prova è avvenuta alla base di Vandenberg, in California, l'arma balistica ha percorso 6. Riporta today.it
Minuteman III, Usa testano il missile balistico intercontinentale. E Trump mantiene la promessa - Oggi l'Air Force Global Strike Command degli Stati Uniti ha condotto un lancio di prova di un ... Segnala msn.com