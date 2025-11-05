Lana al caldo con stile e un occhio alla sostenibilità | ecco come farla durare più a lungo
Il freddo comincia a farsi pungente così tiriamo fuori dall'armadio i nostri capi in lana preferiti: caldi maglioni e sciarpe avvolgenti, morbidi cardigan e abiti a tutto comfort. Tuttavia, perché la lana duri nel tempo e mantenga la sua qualità, è importante darle le giuste attenzioni. Ecco una guida su come prendersene cura facendo durare capi e accessori in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
