Lana al caldo con stile e un occhio alla sostenibilità | ecco come farla durare più a lungo

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il freddo comincia a farsi pungente così tiriamo fuori dall'armadio i nostri capi in lana preferiti: caldi maglioni e sciarpe avvolgenti, morbidi cardigan e abiti a tutto comfort. Tuttavia, perché la lana duri nel tempo e mantenga la sua qualità, è importante darle le giuste attenzioni. Ecco una guida su come prendersene cura facendo durare capi e accessori in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lana, al caldo con stile (e un occhio alla sostenibilità): ecco come farla durare più a lungo

