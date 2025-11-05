Lampioni spenti per la sfilata di Halloween | vandali in azione decine di auto rigate
Quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in un incubo per decine di cittadini. Durante la serata di Halloween, mentre nel centro di Bovegno andava in scena la sfilata di maschere e mostri, ignoti hanno approfittato del buio per compiere un vero e proprio raid vandalico: decine. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
