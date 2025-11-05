Lampade e lampadine rotte in auto | cosa si rischia e come rimediare all' imprevisto

Specie con l'arrivo dell'inverno, avere i fari dell'auto e i sistemi di segnalazione in perfetta efficienza è sia fondamentale che necessario: lo prescrivono il Codice della strada e il buonsenso. Cosa si rischia e cosa fare in caso di imprevisto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lampade e lampadine rotte in auto: cosa si rischia e come rimediare all'imprevisto

