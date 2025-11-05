Lambretta all’EICMA 2025 | Elettra S debutta la J va in serie

Allo EICMA 2025, nel Padiglione 11, Stand I48, Lambretta svela l'anteprima mondiale di Elettra S e dà il via alla produzione della nuova Lambretta J, coniugando eredità e innovazione. L'icona italiana rimette al centro stile, tecnica ed emozione, firmando un capitolo che parla al pubblico urbano e agli appassionati di tutto il mondo.

Lambretta presenta grandi novità a Eicma 2025 - A EICMA 2025, il cuore pulsante dell’industria mondiale delle due ruote, Lambretta conferma il suo ruolo di icona assoluta dello stile e dell’ingegneria italiana. Lo riporta sportal.it

