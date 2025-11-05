L’amarezza di Conte | Noi ce la stiamo mettendo tutta ci sarà chi deve giudicare e prendere delle decisioni

Il rivoluzionario Conte in panca è da questa estate che parla in maniera realistica e pragmatica, senza mai vendere sogni in una città che invece vuole sempre sognare. Lo ha fatto dopo le vittorie e lo ha ripetuto ieri dopo lo scialbo pareggio contro l’Eintracht. In chiusura del collegamento con Sky Sport ha ripetuto il suo mantra: « Noi ce la stiamo mettendo tutta, poi ci riusciremo o non ci riusciremo. ci sarà chi deve giudicare e prendere anche eventualmente delle decisioni». Conte dunque rimette tutto nelle mani del club, in questo caso del presidente De Laurentiis, sollecitando i tifosi sempre pronti alla critica a considerare che il suo lavoro, come quello dei calciatori viene giudicato dalla società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

