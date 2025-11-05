L’amarezza di Conte | Noi ce la stiamo mettendo tutta ci sarà chi deve giudicare e prendere delle decisioni
Il rivoluzionario Conte in panca è da questa estate che parla in maniera realistica e pragmatica, senza mai vendere sogni in una città che invece vuole sempre sognare. Lo ha fatto dopo le vittorie e lo ha ripetuto ieri dopo lo scialbo pareggio contro l’Eintracht. In chiusura del collegamento con Sky Sport ha ripetuto il suo mantra: « Noi ce la stiamo mettendo tutta, poi ci riusciremo o non ci riusciremo. ci sarà chi deve giudicare e prendere anche eventualmente delle decisioni». Conte dunque rimette tutto nelle mani del club, in questo caso del presidente De Laurentiis, sollecitando i tifosi sempre pronti alla critica a considerare che il suo lavoro, come quello dei calciatori viene giudicato dalla società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Solo un pareggio al Maradona per il Napoli, che si ferma sullo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte Conte analizza la gara con lucidità ma non nasconde un pizzico di amarezza per l’atteggiamento dei tedeschi. Per Conte la strada è lunga e la fiducia nel grupp - X Vai su X
Solo un pareggio al Maradona per il Napoli, che si ferma sullo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte Conte analizza la gara con lucidità ma non nasconde un pizzico di amarezza, soprattutto per l’atteggiamento dei tedeschi, molto più chiusi del previsto. Il tecnico - facebook.com Vai su Facebook
Conte sbotta in conferenza: "Il Napoli che lotta dà fastidio. Cercate sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma poi..." - Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della formazione partenopea alla vigilia della sfida di Champions League ... Come scrive msn.com
Lecce-Napoli 0-1, Conte: «Marotta? Stiamo zitti ma non siamo scemi» - Come da prassi per l’allenatore ospite, stavolta è stato Antonio Conte ad intervenire per primo ai microfoni di Dazn per dire la sua sulla vittoria per 1- msn.com scrive