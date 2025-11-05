L’alpinista Hans Kammerlander | Vette difficili e imprevedibili e i turisti guardano le app

“Ho vissuto la montagna al limite ma l’Everest non è per tutti. Nelle mie prime spedizioni in Nepal eravamo soli, veniva concesso un solo permesso per via, ora ci sono mille persone. Troppa gente con tanti soldi e poca esperienza: non è alpinismo, è un carnevale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’alpinista Hans Kammerlander: “Vette difficili e imprevedibili e i turisti guardano le app”

