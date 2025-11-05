L' allarme di Cia e Italia Olivicola | Troppe contraffazioni dell' olio pugliese e prezzi anomali

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia Olivicola e Cia Puglia lanciano l'allarme contro le speculazioni, l'olio contraffatto e spacciato per extravergine, nonchè per i prezzi anomali del settore: “L’inizio della campagna olivicola - si legge in una nota -, nella regione leader per quantità e qualità prodotta, è fortemente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

allarme cia italia olivicolaOlivicoltura pugliese sotto pressione: allarme speculazioni e olio contraffatto - Proprio per affrontare la situazione, Gennaro Sicolo, presidente di entrambe le organizzazioni, insieme a Francesco ... Lo riporta leccesette.it

CIA Puglia e Italia Olivicola: “Settore olivicolo-oleario sotto l’attacco delle speculazioni” - oleario sotto l’attacco delle speculazioni” L’incontro con La Pietra, la richiesta di azioni di ... ilsipontino.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Allarme Cia Italia Olivicola