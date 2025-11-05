L' allarme di Cia e Italia Olivicola | Troppe contraffazioni dell' olio pugliese e prezzi anomali

Italia Olivicola e Cia Puglia lanciano l'allarme contro le speculazioni, l'olio contraffatto e spacciato per extravergine, nonchè per i prezzi anomali del settore: “L’inizio della campagna olivicola - si legge in una nota -, nella regione leader per quantità e qualità prodotta, è fortemente. 🔗 Leggi su Baritoday.it