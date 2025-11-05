L’Agenzia Nova e il caso Nunziati | morale della favola non disturbate il manovratore
I fatti ormai sono noti. Il giornalista Gabriele Nunziati, collaboratore dell’Agenzia Nova, il 13 ottobre a Bruxelles pone a Paula Pinho, portavoce della Commissione Europea, la seguente domanda: “Lei ha detto diverse volte che la Russia deve ripagare per i danni inflitti all’Ucraina. Pensa che Israele dovrebbe ripagare per i danni fatti a Gaza, visto che ha quasi totalmente distrutto la Striscia e le sue infrastrutture?” (il video della domanda, pubblicato da FanPage, può essere controllato qui ). La Pinho, da buona portavoce, se la cava glissando: “Gabriele, la domanda è davvero interessante ma al momento non ho commenti in merito”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
