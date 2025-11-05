L’Agenzia delle Entrate ha deciso | dal 2026 multa fino a 4.000 euro a chi non collega POS e registratore di cassa

Dal primo gennaio 2026 entra in vigore una nuova misura nella lotta all'evasione fiscale che coinvolge direttamente tutti gli esercenti commerciali. Si tratta dell' obbligo di collegamento tra i registratori di cassa telematici e gli strumenti di pagamento elettronico come i POS. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, prevede sanzioni fino a 4.000 euro per chi non si adegua. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 ottobre 2025 un provvedimento direttoriale che definisce nel dettaglio le regole operative e le modalità con cui gli esercenti dovranno mettere in pratica questo nuovo adempimento.

