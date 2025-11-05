Lagarde vende l’euro ai bulgari riluttanti Ma il guru dei potenti | Berlino deve uscire
Robin J Brooks, economista vicino alla grande finanza, parla chiaro: «Se la Germania lascia la moneta unica è meglio per tutti». 🔗 Leggi su Laverita.info
