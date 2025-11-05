L’affondo di Confedilizia | | I contratti per i negozi vanno resi più flessibili

"Gli affitti dei negozi negli ultimi anni si sono sensibilmente ridotti". A sostenerlo è il presidente di Confedilizia Pavia Franco Lardera che, nel rispondere a un articolo sulla desertificazione commerciale lancia alcune proposte per contrastare il fenomeno che riguarda tutte le città. "Le locazioni commerciali di 6 anni + 6 – dice Lardera – prevedono l’aggiornamento del canone limitato al 75% della variazione Istat e l’indennità di avviamento, del tutto anacronistici in una società che richiede invece flessibilità e dinamicità. Si dovrebbe favorire la libera determinazione della durata specialmente in zone a rischio desertificazione, con costante attenzione delle amministrazioni locali, oltre ad eventualmente estendere la possibilità di derogare ad alcune norme". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

