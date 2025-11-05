Ladri in giardino armati di piede di porco | razziata una villa

La notte di Halloween si è trasformata in un incubo per una famiglia di Leno. Erano da poco passate le 19.30 di venerdì 31 ottobre quando due ladri, con il volto coperto dal cappuccio e un piede di porco in mano, hanno preso di mira una villa nella zona di via Viganovo. Hanno agito con freddezza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

