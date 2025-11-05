Ladri in casa arrestati i due banditi albanesi che svaligiavano le ville del Nordest su auto sportive rubate Schema fisso e walkie-talkie nei 13 colpi Due ricercati

Rintracciati e arrestati i due ladri albanesi che hanno svaligiato (o tentato di svaligiare) 13 ville e case nelle province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona. Altri due complici. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ladri in casa, arrestati i due banditi albanesi che svaligiavano le ville del Nordest su auto sportive rubate. Schema fisso e walkie-talkie nei 13 colpi. Due ricercati

