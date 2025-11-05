Ladri entrano nella sua villa a Rovigo proprietario spara ma non è indagato Meloni | Difesa sempre legittima

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rovigo un 68enne ha sparato a un ladro entrato nella sua villa, ferendolo e costringendolo alla fuga. L’uomo non è indagato: la Procura parla di reazione proporzionata. Il gesto del pensionato e il commento della premier Meloni riaccendono il dibattito sulla sicurezza e sulla legittima difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ladri entrano sua villaLadri entrano nella sua villa a Rovigo, proprietario spara ma non è indagato. Meloni: “Difesa sempre legittima” - A Rovigo un 68enne ha sparato a un ladro entrato nella sua villa, ferendolo e costringendolo alla fuga. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ladri Entrano Sua Villa