ladri da tigamaro rubato stock di portafogli

Tolentino, 5 novembre 2025 – La pelletteria Tigamaro, in via Cristoforo Colombo a Tolentino, è finita un'altra volta nel mirino dei ladri. Dopo il furto di inizio giugno – quando i malviventi avevano rubato un'auto aziendale della municipalizzata Assm in contrada Rotondo e poi si erano diretti nello stabilimento, dove avevano portato via la merce dell'ultimo giorno di produzione - è successo di nuovo. L'azienda manifatturiera partner di grandi brand del lusso internazionale; produce pelletteria per l'alta moda, è stata "visitata" nella notte tra lunedì e ieri. E questa volta è stato rubato uno stock di portafogli, pronto per essere spedito.

