Ladri da Tigamaro rubato stock di portafogli
Tolentino, 5 novembre 2025 – La pelletteria Tigamaro, in via Cristoforo Colombo a Tolentino, è finita un’altra volta nel mirino dei ladri. Dopo il furto di inizio giugno – quando i malviventi avevano rubato un’auto aziendale della municipalizzata Assm in contrada Rotondo e poi si erano diretti nello stabilimento, dove avevano portato via la merce dell’ultimo giorno di produzione - è successo di nuovo. L’azienda manifatturiera partner di grandi brand del lusso internazionale; produce pelletteria per l’alta moda, è stata “visitata” nella notte tra lunedì e ieri. E questa volta è stato rubato uno stock di portafogli, pronto per essere spedito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Ladri a segno nella notte da Tigamaro a Tolentino: sparisce uno stock di portafogli. Ladri entrato dal retro - Il furto è stato messo a segno ai danni della Tigamaro, azienda manifatturiera marchigiana tra i ... Si legge su msn.com
Ladri in casa dei titolari del negozio Modacasa: «Hanno rubato tutti i gioielli». Il colpo in pieno centro nel pomeriggio - Come accade spesso, le cosiddette batterie di ladri non si limitano a colpire una sola volta o in un'unica abitazione di una singola strada. Lo riporta ilgazzettino.it