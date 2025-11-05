Ladies European Tour in Cina l’Aramco Championship chiude la stagione | in campo le azzurre Fanali e Carta

A Shenzhen va in scena l’ultimo appuntamento PIF Global Series del 2025. Sul prestigioso percorso del Mission Hills China scendono in campo 104 giocatrici da 21 Paesi, tra cui le italiane Alessandra Fanali e Virginia Elena Carta. Il Ladies European Tour si sposta a Shenzhen (Cina) per uno degli eventi più attesi della stagione: l’ Aramco China Championship 2025, in programma dal 6 all’8 novembre sul prestigioso Mission Hills China – World Cup Course. Si tratta dell’ ultimo appuntamento del PIF Global Series, dopo le tappe di Riyadh, Seoul, Londra e Houston. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it