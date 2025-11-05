L' acquirente della coca picchiato e costretto a bonificare migliaia di euro | tre giovani denunciati per rapina

Tre giovani poco più che ventenni sono stati denunciati dai Carabinieri con l'accusa di rapina in concorso e spaccio di droga. Vittima del violento episodio un giovane assuntore di cocaina che sarebbe stato privato del cellulare, minacciato, picchiato e costretto a bonificare alcune migliaia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

