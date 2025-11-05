L’accoltellatore libero perché secondo il giudice non era pericoloso

Laverita.info | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la Basaglia è stata chiusa l’esperienza delle strutture psichiatriche. La conseguenza è che gli squilibrati sono rimasti in carico alle famiglie. La soluzione non è mettere queste persone in carcere? Ma neanche lasciare che i matti rimangano liberi di uccidere. 🔗 Leggi su Laverita.info

