L’accoltellatore libero perché secondo il giudice non era pericoloso
Con la Basaglia è stata chiusa l’esperienza delle strutture psichiatriche. La conseguenza è che gli squilibrati sono rimasti in carico alle famiglie. La soluzione non è mettere queste persone in carcere? Ma neanche lasciare che i matti rimangano liberi di uccidere. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ha confessato l'accoltellatore di piazza Gae Aulenti a #milano. L'uomo, che si era allontanato da una comunità del Varesotto, ha dichiarato di aver scelto la vittima a caso - facebook.com Vai su Facebook