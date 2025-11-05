La donna accoltellata a Milano è viva. Per pochi centimetri, per un colpo che ha sviato dal suo percorso letale. E la mente torna ad altri due episodi di cronaca del 2024: quello della turista padovana uccisa da una statuina caduta da un balcone nei Quartieri Spagnoli, a Napoli, e l’omicidio di Sharon Verzeni, accoltellata a Terno d’Isola da un uomo che l’aveva scelta a caso. Casi lontani che si parlano, come se la vita e la morte giocassero la stessa partita, tirando a sorte chi resta e chi va. E ogni volta che accade, scatta implacabile la stessa reazione: trovare un colpevole. I carabinieri in Piazza Gae Aulenti, a Milano (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’accoltellamento a Milano e la nostra resa all’imponderabilità del destino