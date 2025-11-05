L’accoltellamento a Milano e la nostra resa all’imponderabilità del destino
La donna accoltellata a Milano è viva. Per pochi centimetri, per un colpo che ha sviato dal suo percorso letale. E la mente torna ad altri due episodi di cronaca del 2024: quello della turista padovana uccisa da una statuina caduta da un balcone nei Quartieri Spagnoli, a Napoli, e l’omicidio di Sharon Verzeni, accoltellata a Terno d’Isola da un uomo che l’aveva scelta a caso. Casi lontani che si parlano, come se la vita e la morte giocassero la stessa partita, tirando a sorte chi resta e chi va. E ogni volta che accade, scatta implacabile la stessa reazione: trovare un colpevole. I carabinieri in Piazza Gae Aulenti, a Milano (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Radio1 Rai. . L'#accoltellamento in piazza #GaeAulenti a Milano. Ricoverata in terapia intensiva la donna ferita. Vincenzo Lanni, accusato di tentato omicidio, l'ha scelta a caso perché si trovava lì: "Quel luogo è il simbolo del potere economico". Claudio Vigolo - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellamento a Milano, ecco chi è l’uomo ricercato per l’aggressione di Gae Aulenti #milano - X Vai su X
Contigui a Cosa Nostra, 2 imprenditori arrestati a Milano - Due imprenditori sono stati arrestati per "contiguità con un clan di Cosa Nostra" dopo un'indagine della Dia di Milano che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal ... Riporta ansa.it