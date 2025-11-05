Laboratori per l' orientamento scolastico contro la dispersione Cosa è stato sperimentato in una periferia di Milano

Un nuovo modello di orientamento scolastico viene sperimentato nel Municipio 4 di Milano. Promosso da ActionAid in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, Junior Achievement e Comune di Milano, si chiama “Mind the Gap” e, in due anni, ha coinvolto più di 700 studenti tra gli 11 e i 17 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

