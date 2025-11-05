L’Abi Salvini e il rottweiler Rottigni | le pillole del giorno

«Meglio non far parlare più Antonio Patuelli per difendere le banche, altrimenti Matteo Salvini ogni volta che lo sente aumenta di un miliardo le tasse sugli istituti di credito», sussurrano i “grandi della finanza”. E allora che si fa? Semplice, si manda avanti il direttore generale, ovvero “rottweiler” Rottigni. Già, Marco Elio Rottigni con il soprannome che si ritrova (e che ignora gli abbiano affibbiato) ora deve spendersi in prima persona per parlare a nome dell’ Abi, anche nelle audizioni parlamentari. I maligni poi sostengono che Salvini non abbia mai amato Patuelli, l’ex parlamentare del Partito Liberale che dalla sua “banca fortezza” di Ravenna ha scalato i vertici dell’associazione con sede nel romano Palazzo Altieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

