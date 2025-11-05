La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo in scena a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo anni di irriverenza radiofonica, La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo sbarca nei teatri con uno show senza filtri. Sabato 15 novembre alle ore 21 lo spettacolo arriva a Napoli, al Palapartenope (Via Barbagallo, 115), nell’ unica tappa in Campania della fortunata tournée teatrale che sta facendo segnare il sold out ovunque. Giuseppe Cruciani e David Parenzo, protagonisti del celebre programma di Radio 24, vincitore dello Spotify Milestone Creator Award come podcast più ascoltato in Italia e unico ad aver superato i 50 milioni di ascolti, portano nelle sale teatrali delle principali città italiane il loro format vincente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo in scena a Napoli

