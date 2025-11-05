In archivio è andata la quarta giornata di campionato in casa Yuasa Battery Grottazzolina con il bilancio di un punto conquistato e portato a casa, quello di Cisterna, e altrettante sconfitte maturate. L’ultima in ordine di tempo è arrivata da Padova con la formazione di coach Ortenzi che è stata superata in quattro set al termine di una battaglia equilibrata che i patavini hanno saputo far pendere dalla propria parte anche se in diversi momenti dei vari set la Yuasa ha saputo mettere il naso avanti. Ad analizzare il momento della squadra di coach Massimiliano Ortenzi è l’uomo simbolo del gruppo, il capitano Riccardo Vecchi, uno che ha sempre e solo vestito questa maglia dai tempi del mini volley fino alla Superlega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Yuasa Battery deve invertire la rotta"