La Yuasa Battery deve invertire la rotta
In archivio è andata la quarta giornata di campionato in casa Yuasa Battery Grottazzolina con il bilancio di un punto conquistato e portato a casa, quello di Cisterna, e altrettante sconfitte maturate. L’ultima in ordine di tempo è arrivata da Padova con la formazione di coach Ortenzi che è stata superata in quattro set al termine di una battaglia equilibrata che i patavini hanno saputo far pendere dalla propria parte anche se in diversi momenti dei vari set la Yuasa ha saputo mettere il naso avanti. Ad analizzare il momento della squadra di coach Massimiliano Ortenzi è l’uomo simbolo del gruppo, il capitano Riccardo Vecchi, uno che ha sempre e solo vestito questa maglia dai tempi del mini volley fino alla Superlega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Il coach della Yuasa Battery dopo il ko di Padova: "Ci è mancata la pazienza. Da questa gara potevamo portar via qualcosa e c’è rammarico" - facebook.com Vai su Facebook
Volley Superlega: Yuasa Battery Grottazzolina al palo, a Padova Golzadeh non basta - IT - X Vai su X
"La Yuasa Battery deve invertire la rotta" - Capitan Vecchi suona la carica: "Siamo un gruppo nuovo, il ko di Padova ci deve servire: dobbiamo spingere al massimo su ogni pallone" ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Yuasa Battery. Petkov: "Ho visto di cosa è capace il nostro pubblico» - Il centrale ha una grande potenza ma anche un sorriso avvolgente: "Sono felice di essere a Grottazzolina, sono stato accolto benissimo". Scrive msn.com