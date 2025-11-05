La volta giusta
"Solo quando ci riconosciamo possiamo chiamarci. Esistiamo l’uno per l’altra. In fondo, è la base di ogni rapporto umano. Persino di quello che abbiamo con noi stessi”. Conoscersi per riconoscersi. E’ questo uno dei tragitti che compie Lucilla, trentenne con un nome fatto di luce, che si trasferisce in un piccolo borgo sulle Alpi Marittime per ridare vita a una locanda. Ha partecipato a un bando insieme al suo compagno – Enrico – e insieme hanno deciso di intraprendere questa avventura, di ricominciare con un progetto comune. Ma Enrico tarda ad arrivare e Lucilla si trova sola, in un luogo sconosciuto e in una vita che ancora una volta non sente giusta per sé. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
