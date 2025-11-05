La volta buona Sophie Codegoni | Mi dicevano anoressica ma non stavo bene

(Adnkronos) – Sophie Codegoni ospite oggi, mercoledì 5 novembre, a La volta buona ha raccontato il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi, segnato dalla fine della relazione con Alessandro Basciano e dalle battaglie legali seguite. L'influencer, che ha denunciato l'ex compagno per stalking, ha parlato delle conseguenze psicologiche degli ultimi mesi visibili attraverso il cambiamento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Il ballerino a La Volta Buona: "Di tutti gli anni di Ballando, è il più scarso tra quelli che hanno vinto" - facebook.com Vai su Facebook

Reposted by La Volta Buona - X Vai su X

Sophie Codegoni commuove aprendosi sui problemi di peso a La volta Buona: "Mi hanno fatto male, mi sono spaventata" - Una confessione intensa e sincera: Sophie Codegoni a La volta buona racconta il difficile rapporto con il corpo e il percorso di guarigione dopo gli attacchi sui social. Riporta libero.it

La volta buona, Sophie Codegoni: "Mi dicevano anoressica, ma non stavo bene" - L'influencer, che ha denunciato l'ex compagno per stalking, ha parlato delle conseguenze psicologiche degli ultimi mesi visibili attraverso il cambiamento fisico: "Se ne parla davvero poco", ha detto ... Si legge su adnkronos.com

Alessandro Basciano, stalking Sophie Codegoni: interrogatorio oggi in Tribunale/ “Mai stati persecutori” - Alessandro Basciano, stalking Sophie Codegoni: interrogatorio oggi in Tribunale per il dj "Mai stati persecutori, adesso parlo io" ... Come scrive ilsussidiario.net