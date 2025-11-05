La Volta Buona pagelle 5 novembre | Vittoria Belvedere in lacrime per Pippo Baudo 9 Sophie Codegoni parla degli haters 7

Anche mercoledì 5 novembre è tornato il consueto appuntamento con il salotto pomeridiano di Rai 1 in compagnia di Caterina Balivo e dei suoi ospiti. Dopo la puntata di ieri, in cui si è parlato molto del Festival di Sanremo, oggi Caterina accoglie a La Volta Buona alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo per parlare di diete, alimentazione e perdita di peso. In studio a commentare l’argomento del giorno ci sono diversi ospiti come il prof. Giorgio Calabrese, Sophie Codegoni, Laura Freddi, Nello Iorio e Loredana Cannata che racconta di aver adottato da qualche tempo uno stile di vita molto preciso: è diventata vegana crudista. 🔗 Leggi su Dilei.it

